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إجراءات عاجلة من 'الوطنية للإعلام' للوقاية من فيروس كورونا

الأربعاء 11/مارس/2020 - 08:53 م
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ماسبيرو - أرشيفية
ماسبيرو - أرشيفية
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وجه حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، الرعاية الطبية بمبنى ماسبيرو، باتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية اللازمة، لضمان سلامة العاملين بكافة قطاعات الهيئة، من الأدوات الطبية اللازمة، ونشر الإرشادات لتوعية العاملين بكيفية الوقاية من فيروس كورونا.

وقالت الهيئة في بيان لها، إن ذلك يأتي في إطار الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة العاملين بالهيئة للوقاية من الإصابة بمرض كورونا.

وشدد حسين زين رئيس الهيئة في بيانه، على توفير كافه الدعم لإنهاء تلك الإجراءات بأقصى سرعة وبأعلى مستوى.
 
وأكدت الهيئة أن الرعاية الطبية برئاسة الدكتور عصام عزوز، قامت على الغور باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية بالمبنى؛ حيث تم تجهيز وحدة طوارئ بالرعايه الطبية داخل المبنى، وإمدادها بأجهزة قياس درجة الحرارة عن بعد، وكافة المستلزمات الطبية، وسيتم الدعم بالمنظفات والمطهرات على دورات المياه، والقيام بعملية تعقيم مختلف الأماكن بالمبنى بشكل مستمر 

وكشفت الهيئة عت بث فيلم تعليمي علي الشاشات الداخلية للعاملين، توضح الطريقة الصحية لغسل اليدين وكافة الإرشادات التي توضح الوقاية من الإصابة بالمرض، بالإضافة إلى عقد ندوة تثقيفية حول فيروس كورونا الأسبوع القادم، وذلك بالتنسيق مع منطمة الصحة العالمية؛ للوقوف على المستجدات حول الفيروس.
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الكلمات المفتاحية

الدرجة الاجراءات الاحترازية احترازية

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