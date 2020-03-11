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وفد من شباب الأقباط بكندا يحضر اجتماع البابا تواضروس

الأربعاء 11/مارس/2020 - 08:53 م
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اللقاء
اللقاء
ماريان ناجى
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حضر اجتماع قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الأسبوعي الذي أقيم مساء اليوم بكنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، فوج من شباب الأقباط المقيمين بكندا الذين جاءوا في رحلة كنسية إلى مصر، بصحبة اثنين من كهنتنا بكندا.

ورحب قداسة البابا بأبنائه الشباب وبالكاهنين، وقال قداسته: أرحب بالشباب من كندا وأبونا أنجيلوس وأبونا بيشوي وهم في زيارة في مصر وهم معنا اليوم، وفِي نهاية الاجتماع قدم الشباب ترنيمة ونالوا بركة قداسة البابا.

كان البابا تواضروس قد ألقى مجموعة من النصائح الروحية لأبنائه بمناسبة الصوم الأربعيني المقدس وجاءت نصائح قداسة البابا على شكل رسائل مركزة قدمها في مستهل عظته في اجتماع الأربعاء الأسبوعي الذي أقيم مساء اليوم بكنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا بيشوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.
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الكلمات المفتاحية

النصائح الروحية البابا تواضروس الثانى الأقباط

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