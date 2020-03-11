خالد سليم يروج لأغنيته الجديدة "اللي فات مات"



وظهر خالد، خلال مقطع الفيديو عريسًا ويرقص مع عروسته وسط ناس كثيرة، وعلق على مقطع الفيديو قائلًا:"استنوا فيديو كليب أغنيتي الجديدة اللي فات مات قريبًا على قناتي الرسمية على اليويتوب".



ولاق مقطع الفيديو تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنان المصري، وجاءت التعليقات إيجابية، مبروك يا خالد في انتظار كل اغانيك" وأضاف آخر"بالتوفيق يا نجم النجوم"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"الف مبروك للفنان المحبوب الكبير فنان العرب اللي معودنا دائمًا بتميزوا في أعماله الفنية رب يوفقك يا محبوب جمهورك"



يذكر أن آخر أعمال خالد سليم، مسلسل "بلا دليل"، وتدور أحداثة في إطار الإثارة والتشويق، وشارك في البطولة عدد كبير من الفنانين من ضمنهم الفنانة دره وأحمد كراره ونيكولا معوض وحازم سمير، والمسلسل من تأليف إنجي علاء، ومن إخراج منال الصيفي.

روج الفنان خالد سليم، لأغنية جديدة بعنوان "اللي فات مات"، من خلال نشر مقطع فيديو جديد لأغنية، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".