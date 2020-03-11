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فيروس كوورنا يجبر كاديلاك على تأجيل إطلاق "Lyriq" الكهربائية

الأربعاء 11/مارس/2020 - 08:25 م
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كاديلاك Lyriq
كاديلاك Lyriq
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أعلنت شركة كاديلاك عن تأجيل إطلاق سيارتها الكهربائية الكروس أوفر Lyriq، وذلك بعدما كان من المقرر الكشف عنها في 2 أبريل 2020 المقبل.

وفي تصريح الشركة، أكدت كاديلاك تأجيل خططها نظرًا للوضع الراهن في العالم بسبب فيروس كورونا، ولم تكشف كاديلاك عن الموعد الجديد للكشف عن Lyriq ولكنها أكدت أن سلامة الحضور والصحفيين أهم من أي شيء آخر. لا نعلم الكثير عن Lyriq حيث تخفيها كاديلاك بشكل جيد، ولكنها ستكون كروس أوفر متوسطة أو صغيرة الحجم مع شاشة بمقاس 34 انش وجنوط بمقاس 23 انش وشبيهة جداً بالسيارة الاختبارية التي كشفت عنها مؤخرًا.

يأتي تأجيل إطلاق سيارة كاديلاك بعد أن ألغت شيفروليه كذلك تجارب قيادة تريل بليزر 2021 الرسمية للصحفيين في ولاية أريزونا الأمريكية بسبب فيروس كورونا.
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