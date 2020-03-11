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الاتفاق يسقط الشباب في الدوري السعودي

الأربعاء 11/مارس/2020 - 08:28 م
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بوابة الفجر
أميرة فطيم
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حقق الفريق الأول للكرة بنادي الاتفاق فوزا ثمينا
على ضيفه فريق الشباب بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الاربعاء على ملعب استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام ، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرون من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

وسجل فيليب كيش هدف اللقاء الوحيد لصالح الاتفاق من ركلة جزاء عند الدقيقة 67.

وأهدر المغربي وليد أزارو المعار منوالأهلي لفريق الاتفاق، فرصتين محققتين للتسجيل، كما تسبب في ركلة الجزاء التي أحرزها الاتفاق.

وبهذه النتيجة رفع الاتفاق رصيده إلى 29 نقطة، في المركز العاشر ، بينما تجمد رصيد الشباب عند 31 نقطة في المركز الثامن.
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