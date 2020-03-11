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رسالة من الخطيب إلى رئيس نادي صن دوانز

الأربعاء 11/مارس/2020 - 08:27 م
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بوابة الفجر
علي نبوي
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وجه محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، رسالة إلى موستافي رئيس نادي صن دوانز الجنوب إفريقي، عقب اللقاء الذي جمع كلا الناديين في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وعبر بيبو عن شكره وتقديره لجهوده الطيبة التي بذلها ومسؤولو ناديه في التعاون الكامل مع وفد الأهلي في جنوب إفريقيا، أثناء خوض مباراة العودة في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بمدينة بريتوريا، السبت الماضي.‏

وأكد رئيس النادي في خطابه إلى رئيس نادي صن داونز، اليوم، أنه من الشخصيات الإدارية والقيادية المتميزة في مجال كرة القدم على الصعيدين المحلي والإفريقي.

وأوضح الخطيب أن تفاني رئيس نادي صن داونز الواضح في خدمة ناديه يحظى بتقدير واحترام كبيرين من الأهلي ومجلس إدارته، مشيدًا بقوة المباراة التي خاضها فريقه أمام الأهلي، والتي شهدت كل عناصر التنافس الشريف ‏بين لاعبي الفريقين، مؤكدًا ثقته في نادي صن داونز كأحد أبرز فرق القارة في المُضي إلى مراحل أبعد في البطولات ‏القادمة.

وحرص رئيس النادي في خطابه‏ على تأكيد اعتزاز الأهلي بعلاقته الطيبة مع نادي صن داونز، مشددًا على أن التعاون والتآخي مع أصدقائنا في إفريقيا، وفي مقدمتهم نادي صن داونز، يمكننا من الوصول إلى أفضل الطرق لتطوير اللعبة وتحقيق أهداف كرة القدم النبيلة من منطلق العائلة الواحدة.

وأشار الخطيب في نهاية خطابه إلى استعداد الأهلي للتعاون مع صن داونز، بما يقدم أفضل صورة لمجتمع ‏كرة القدم، ويعزز العلاقات الإيجابية بين الناديين، معربًا عن خالص تقديره للعمل الجاد من جميع مسؤولي ماميلودي صن داونز، ومتمنيًا ‏لهم مستقبلًا متميزًا يعكس القيم الحقيقية لكرة القدم الإفريقية.‏

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