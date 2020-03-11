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صحيفة إسبانية تكشف موقف الدوري الإسباني من التأجيل

الأربعاء 11/مارس/2020 - 08:27 م
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ارشيفية
ارشيفية
أحمد عصام
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كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية موقف الدوري الإسباني من التأجيل في الفترة المقبلة بعد انتشار فيروس كورونا بشكل كبير في الايام الماضية بجميع المدن.

وأضحت الصحيفة إلى أن كل شئ يشير الي إيقاف الدوري الإسباني لمدة إسبوعين، وذلك بعد طلب الأندية في الساعات الماضية تأجيل البطولة بشكل رسمي.

وكان الاتحاد الإسباني قد أعلن صباح اليوم عن تأجيل جميع المسابقات عادا دوري الدرجة الأولى والثانية وإقامة الجولتين المقبلتين بدون جماهير.

وأعلن نادي برشلونة أيضاً عن إقامة مباراته مع فريق نابولي الإيطالي خلف الأسوار المغلقة في إطار منافسات إياب دور الثمن نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

يذكر أن مباراة الذهاب قد انتهت بين الفريقين بالتعادل الإيجابي بنتيجة هدف لكل فريق.

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