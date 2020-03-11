Advertisements
Advertisements
Advertisements

"الصحة": تعافي 7 مصابين بكورونا.. وارتفاع إجمالي الإصابات لـ67 حالة

الأربعاء 11/مارس/2020 - 08:24 م
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements
أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الأربعاء، خروج 7 حالات من مصابى فيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل من إجمالى الـ27 حالة التى تحولت نتائج تحاليلهم من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19)، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى تعافى الحالة الأولى المكتشفة فى مصر لشخص أجنبى كان حاملا للفيروس، ليصبح إجمالى المتعافين 8 حالات حتى الآن.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان، أن الـ7 حالات التى غادرت مستشفى العزل اليوم، من ضمنهم 6 مصريين و حالة لشخص أجنبي.

وأشار إلى تسجيل 7 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا المستجد، اليوم من المخالطين للحالات الإيجابية التى تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا ضمن إجراءات الترصد والتقصى التى تجريها الوزارة بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية ووفق إرشاداتها، لافتًا إلى أن من بين تلك الحالات 6 مصريين بالإضافة إلى حالة لشخص أجنبي، ليصبح عدد الحالات التى تم تسجيل إيجابيتها للفيروس فى مصر 67 حالة.

كما غادرت 7 حالات من الحجر الصحى بعد التأكد من سلبية تحاليلهم للمرة الثانية والاطمئنان عليهم، ضمن الخطة الوقائية والاحترازية التى تطبقها الوزارة حيال الباخرة النيلية بمحافظة الأقصر التى ظهرت بها بعض الإصابات.

وأكد مستشار الوزارة مجددًا عدم رصد أى حالات مصابة أو مشتبه فى إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ماتم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور الاشتباه بأى إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعدادتها بجميع منافذ البلاد (الجوية، البرية، البحرية)، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن 105 لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

منافذ البلاد كورونا حالات ايجابية الصحة احترازية

أخبار تهمك

عاجل.. "التعليم" تعلق الأنشطة المدرسية لمواجهة فيروس كرونا

منذ ساعتين و 10 دقيقة

مفاجأة مدوية في مصير كهربا مع الأهلي

منذ أقل من ساعتين

تسريب تشكيلة الأهلي قبل مواجهة سموحة

منذ حوالي 4 ساعات

هنسحب من الحصالة.. مفاجأة بشأن موقف مصر حال ملء سد النهضة

منذ يومين

تحذير عاجل.. أستاذ تغيرات مناخية: مصر تشهد غدا عاصفة التنين

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. إصابة فنان شهير بفيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

الاتحاد الأوروبي يوجه ضربة قاضية إلى ريال مدريد قبل مواجهة مانشستر سيتي

منذ حوالي 4 ساعات

بفرمان فايلر.. مركز جديد لجوكر الأهلي أمام سموحة

منذ ساعتين

أمطار وشبورة.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الأربعاء

منذ حوالي 14 ساعة

فرمان من مرتضى منصور بسبب سوء الأحوال الجوية

منذ 39 دقيقة

عاجل.. قرار حكومي يسعد ملايين الموظفين

منذ حوالي 7 ساعات

الأرصاد تنفي تعرض البلاد لـ"منخفض التنين" غدا.. وتكشف تفاصيل طقس الخميس

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. سقوط أول ضحايا الطقس السيئ

منذ حوالي 6 ساعات

برشلونة يصدم تيرشتيجن

منذ ساعتين و 43 دقيقة

عاجل.. تأجيل لقاء الزمالك والاتحاد وكل مباريات الدوري المصري غدا

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة للأهلي والزمالك.. بيان رسمي من الاتحاد الإفريقي بشأن حضور الجماهير لمباريات إفريقيا

منذ 33 دقيقة

موضوعات متعلقة

عاجل.. "الصحة" تعلن اكتشاف حالة إيجابية لفيروس كورونا بمصر

عاجل.. ننشر تفاصيل الحالة المصابة بفيروس كورونا

"الصحة" تعلن نتيجة تحاليل 1832 حالة مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا

تفاصيل اكتشاف ١٢ حالة حاملة لفيروس كورونا بمركب نيلي في الأقصر

تسلسل زمني.. حكاية 15 حالة مصابة بفيروس كورونا في مصر

بالصور.. أجنبي مصاب بكورونا في الأقصر يوثق رحلة نقله للحجر الصحي

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:13 ص

عاجل.. إصابة فنان شهير بفيروس كورونا

مفاجأة مدوية في مصير كهربا مع الأهلي

07:03 م

الاتحاد الأوروبي يوجه ضربة قاضية إلى ريال مدريد قبل مواجهة مانشستر سيتي

04:37 م

مفاجأة للأهلي والزمالك.. بيان رسمي من الاتحاد الإفريقي بشأن حضور الجماهير لمباريات إفريقيا

08:09 م

عاجل.. "التعليم" تعلق الأنشطة المدرسية لمواجهة فيروس كرونا

06:33 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مبارك وأنا.. حكايات شخصية بطعم السياسة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

DMCA.com Protection Status