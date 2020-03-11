الذهب يواصل التراجع بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء





واصلت أسعار الذهب التراجع بنهاية التعاملات اليوم الأربعاء، بعد جلسة متقلبة مع تغير تطورات فيروس كورونا خلال التعاملات وارتفاع الدولار الأمريكي.





وأعلنت منظمة الصحة العالمية رسمياً أن فيروس كورونا أصبح وباءً عالمياً مع ارتفاع عدد المصابين إلى حوالي 120 ألف حالة.





وكان المعدن الأصفر حقق مكاسب قوية خلال الجلسة وسط الشكوك المثارة حول خطة التحفيز التي اقترحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتخفيف الأثر الاقتصادي الناجم عن فيروس كورونا.





كما أعلن بنك إنجلترا خفض معدل الفائدة 50 نقطة أساس إلى 0.25 بالمائة، مع زيادة تكهنات أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي معدلات الفائدة خلال اجتماعه في الأسبوع المقبل.





وبالنسبة للبيانات الاقتصادية، ارتفع معدل التضخم في الولايات المتحدة بعكس التقديرات خلال الشهر الماضي.





وتراجع سعر العقود الأجلة للذهب تسليم شهر أبريل بنحو 1.1 بالمائة ليسجل 1642.30 دولار للأوقية.





وهبط سعر التسليم الفوري للمعدن النفيس بنحو 0.3 بالمائة ليسجل 1643.67 دولار للأوقية.





وصعد المؤشر الرئيسي للدولار بنحو 0.1 بالمائة ليسجل مستوي 96.501.