مدرب بيراميدز: حققنا فوزا هاما على إنبي ونطمع في التقدم أكثر بجدول ترتيب الدوري

أكد محمود فتح الله مدرب فريق نادي بيراميدز أن الفوز الذي حققه فريق الكرة على انبي بهدف دون مقابل في ملعب بتروسبورت مهم للغاية في توقيته ولعدة أسباب.



أضاف فتح الله بأن أهمية الفوز أنه أمام فريق قوي وفي مركز متقدم بالدوري ويؤدي بصورة جيدة، ويمتلك جهازا فنيا مميزا ولذلك كان تحقيق الفوز غاية في الأهمية.



شدد فتح الله على أن ملعب بتروسبورت من الملاعب الصعبة بسبب صغر حجمه وبالتالي يجد أصحاب المهارات والسرعات صعوبة في الاختراق بسبب ضيق المساحات والرقابة الدفاعية اللصيقة، ولكن نجح اللاعبون في النهاية، في تحقيق فوز هام وحصد ٣ نقاط.



أضاف بأن النقاط الثلاثة تضع بيراميدز في مكان جيد بالدوري باحتلال المركز الثالث برصيد ٣٢ نقطة، بعد التأهل الأفريقي لنصف نهائي كأس الكونفدرالية، مشيرا إلى أن الجميع يركز في الفوز بمباراتي طنطا وطلائع الجيش قبل التوقف الدولي، طمعا في التقدم أكثر بجدول الترتيب.