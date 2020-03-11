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التعادل السلبي يحسم الشوط الأول من مواجهة الأهلي وسموحة

الأربعاء 11/مارس/2020 - 08:16 م
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بوابة الفجر
علي نبوي
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حسم التعادل السلبي بدون أهداف الشوط الأول من مواجهة الأهلي أمام ضيفه سموحة، وذلك في المباراة المقامة على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

السويسري رينيه فايلرالمدير الفني للأهلي أجرى عدة تغييرات على تشكيل الفريق الأحمر، حيث أشرف أحمد فتحي في مركز قلب الدفاع بجوار رامي ربيعة، وتولى أيمن أشرف قيادة الجبهة اليمنى، فيما شارك شارك أحمد الشيخ في مركز الجناح الأيسر، وعاد مروان محسن لقيادة خط الهجوم.

بداية اللقاء كانت قوية من جانب كلا الفريقين حيث حاول كل فريق في أخذ المبادرة الهجومية وإحراز هدف التقدم مبكرًا ، وفي الدقيقة الثامنة ضاع هدف محقق لسموحة، بعد تمريرة طولية لعبت خلف مدافعي الأهلي داخل منطقة الجزاء وصلت لحسام حسن الذي سدد كرة قوية بإتجاه المرمى تصدى لها الحارس محمد الشناوي برعونة نسبية أدت إلى إرتداد الكرة لأقدام المتقدم محمد طلعب والذي كاد أن يضع الكرة داخل الشباك لولا تألق الشناوي مجددا الذي نجح في إبعاد الكرة إلى ركلة ركنية.

ونجح دفاع الأهلي في إبعاد الركلة الركنية الخطيرة للفريق السكندري، إل وسط الملعب، مع حلول الدقيقة التاسعة.

وفي الدقيقة 12 أطلق أيمن أشرف الظهير الأيسر للأهلي تسديدة قوية باتجاه مرمى سموحة لكن الهاني سليمان حارس الفريق السكندري تصدى لها ببراعة وحولها إلى ركلة ركنية.

ومرر محمد "أفشة" تمريرة عرضية على رأس أحمد الشيخ الذي سدد الكرة مرت بشكل خطير بجوار القائم الأيمن للهاني سليمان حارس سموحة.

وفي الدقيقة 17 احتسب حكم اللقاء محمد عادل ركلة حرة مباشرة لصالح محمد مجدي أفشة بعد عرقلة تعرض لها من جانب محمد الترهوني الذي حصل على البطاقة الصفراء، ليسددها أفشة في الحائط السكندري وتضيع فرصة هدف التقدم للفريق الأحمر من مكان خطير.
ومرر محمد أفشة الكرة إلى محمد هاني الظهير الأيمن ليمرر كرة عرضية ارتقى لها محمد كوفي مدافع سموحة وأبعدها عن منقطة جزاء فريقه قبل وصولها إلى مروان محسن في الدقيقة 26 من عمر الشوط الأول.

وتسلم مروان محسن الكرة داخل منطقة جزاء سموحة في الدقيقة 2 لكنه سددها في أقدام دفاعات الفريق السكندري بدلًا لتتحول إلى ركلة ركنية.

وحصل أحمد الشيخ في الدقيقة 34 على ركلة حرة مباشرة من على حدود منطقة جزاء سموحة، لينفذها محمد مجدي "أفشة" وتمر بجوار القائم الأيمن للهاني سليمان حارس المرمى.

وعاد الشيخ مجددًا وتحصل على ضربة حرة مباشرة من أمام منقطة جزاء سموحة في الدقيقة 39 بعد عرقلة من محمد كوفي الذي حصل على البطاقة الصفراء الثانية في اللقاء، لينفذها الشيخ في حائط الصد للاعبي الفريق السكندري وتتحول الكرة إلى خارج الملعب.

ومن عمل جماعي منظم بين عمرو السولية الذي مرر الكرة إلى حسين الشحات ومنه لأيمن أشرف الذي مرر الكرة عرضية داخل منطقة جزاء الفريق السكندري ليبعدها دفاع سموحة عن منطقة جزائهم.

وأنقذ أحمد فتحي مدافع الأهلي فريقه من كرة خطيرة في الدقيقة 43 حيث أبعد عرضية محمد الترهوني قبل أن تصل إلى ديريك تسيمبابي مهاجم سموحة المنفرد بمحمد الشناوي، ليرد محمد "أفشة" صانع ألعاب الفريق الأحمر بتسديدة سهلة في يد الهاني سليمان.

ومرت الدقائق القليلة المتبقية من هذا الشوط دون أي جديد لينتهي بالتعادل السلبي بدون أهداف.
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