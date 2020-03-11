مفاجأة للأهلي والزمالك.. بيان رسمي من الاتحاد الإفريقي بشأن حضور الجماهير لمباريات إفريقيا





وصعد فريق النادي الأهلي لمواجهة نظيره الوداد المغربي في دور نصف النهائي، فيما صعد الزمالك للقاء الرجاء المغربي ضمن نفس الدور في مايو المقبل.





وتحدث الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" برئاسة أحمد أحمد، في بيان رسمي حول حضور الجماهير في مباريات دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية وكذلك بطولة أفريقيا للمحليين.





وجاء نص البيان كالتالي:

"يود الاتحاد الإفريقي أن يبلغ الاتحادات الأعضاء وأسرة كرة القدم الأفريقية بأكملها بأننا نراقب عن كثب تطور فيروس كورونا (COVID-19) في جميع أنحاء العالم وخاصة في القارة الأفريقية، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية (WHO)، ولم يجر حتى الآن إعلان أي دولة أفريقية بوصفها عالية المخاطر".





وتابع: "نتيجة لذلك، قرر الاتحاد الافريقي الحفاظ على الجدول الزمني لجميع المسابقات، كما جرى إبلاغ الاتحاد الافريقي بالإجراءات التقييدية التي اتخذتها سلطات بعض الاتحادات الأعضاء، الاتحاد الافريقي على اتصال مستمر لإيجاد الحلول على أساس كل حالة على حدة، مع خيار تنظيم المباريات خلف أبواب مغلقة".





وأضاف البيان: "فيما يتعلق ببطولة الأمم الأفريقية للمحليين (CHAN) الكاميرون 2020، من المقرر أن يقوم وفد من لجنة الاتحاد الافريقي الطبية بزيارة الكاميرون في الفترة 14-15 مارس الجاري، الغرض من هذه الزيارة هو تقييم جميع الإجراءات الوقائية التي اتخذتها اللجنة المنظمة المحلية".





ومن المقرر إقامة البطولة في الفترة من 4-25 إبريل المقبل.

أصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بياناً رسمياً مساء اليوم الأربعاء للحديث عن الحضور الجماهيري في مباريات دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.