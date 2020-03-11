تعطيل العمل بالبنوك الكويتية لمدة أسبوعين بسبب كورونا

أعلن اتحاد





وأعلن عادل عبدالوهاب الماجد، رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الكويت ، عن تعطيل العمل بكافة البنوك المحلية، مع مخاوف بشأن انتشار فيروس كورونا الجديد.





وقال الماجد في بيان صادر، اليوم الأربعاء، أن الخطوة تأتي تماشياً مع قرار مجلس الوزراء الكويتي باعتبار الفترة من غدا الخميس الموافق 12 مارس الجاري إلى 26 من ذات الشهر إجازة رسمية بالدولة.





وأشار الماجد، إلى أنه سيتم استئناف الدوام الرسمي في 29 مارس الجاري.





ونوه الماجد، بتعطيل البنوك المحلية بالمراكز الرئيسية وأفرعها في كافة أنحاء البلاد، على أن تستمر البنوك في تقديم خدماتها بطريقة إلكترونية، بما فيها التحويلات المالية محلياً وخارجياً.





وتابع، أنه سيتم توفير النقد من خلال مكائن السحب الآلي.