فرمان من مرتضى منصور بسبب سوء الأحوال الجوية

قرر مجلس ادارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور ، غلق مقر القلعة البيضاء غدًا وبعد غدٍ الجمعة. واستقر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار على إغلاق النادي غدًا الخميس وبعد غدٍ الجمعة وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية.



