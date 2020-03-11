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فرمان من مرتضى منصور بسبب سوء الأحوال الجوية
الأربعاء 11/مارس/2020 - 08:04 م
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الفجر الرياضي
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قرر مجلس ادارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور ، غلق مقر القلعة البيضاء غدًا وبعد غدٍ الجمعة. واستقر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار على إغلاق النادي غدًا الخميس وبعد غدٍ الجمعة وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية.
ويحصل لاعبو الزمالك على راحة من تدريبات الغد بقرار من الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق.
وكان اتحاد الكرة قد قرر تأجيل مباراة الزمالك والاتحاد السكندري التي كان مقررًا لها غدًا الخميس ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز التزامًا بتعليمات مجلس الوزراء بسبب سوء الطقس.
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