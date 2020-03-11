Advertisements
Advertisements
Advertisements

رحيم يقدم أغنية أصدق واحد في حياتك (فيديو)

الأربعاء 11/مارس/2020 - 08:04 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر الفني
Advertisements
قدم المطرب الشاب رحيم فيديو كليب أغنيته الجديدة والتي تحمل اسم "أصدق واحد في حياتك" من إنتاج شركة M. B وهي من كلمات الشاعر بسام الوردانى وألحان عبد الرحمن السيد توزيع وهندسة صوتيه احمد سليم .

وتأتي فكرة الفديو كليب في إطار رومانسي كلاسيكي ومن كلماتها "انا أصدق واحد في حياتك انا احسن حد.. طاب ليه دلوقتي تكون فُرقة وتقيمي الحد.. طاب ردي عليا وحسيني وحبيني بجد.. اديني إجابة تكون واضحة إديني الرد".

الجدير بالذكر أن هذه الاغنية هي الثانية التي يطرحها المطرب الشاب وذلك بعد أن قدم سابقا أغنية "اهديتك" كأول فديو كليب له.




Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. سقوط أول ضحايا الطقس السيئ

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تأجيل لقاء الزمالك والاتحاد وكل مباريات الدوري المصري غدا

منذ حوالي 7 ساعات

الاتحاد الأوروبي يوجه ضربة قاضية إلى ريال مدريد قبل مواجهة مانشستر سيتي

منذ حوالي 4 ساعات

أمطار وشبورة.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الأربعاء

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. "التعليم" تعلق الأنشطة المدرسية لمواجهة فيروس كرونا

منذ ساعتين و 10 دقيقة

بفرمان فايلر.. مركز جديد لجوكر الأهلي أمام سموحة

منذ ساعتين

مفاجأة للأهلي والزمالك.. بيان رسمي من الاتحاد الإفريقي بشأن حضور الجماهير لمباريات إفريقيا

منذ 33 دقيقة

تسريب تشكيلة الأهلي قبل مواجهة سموحة

منذ حوالي 4 ساعات

فرمان من مرتضى منصور بسبب سوء الأحوال الجوية

منذ 39 دقيقة

الأرصاد تنفي تعرض البلاد لـ"منخفض التنين" غدا.. وتكشف تفاصيل طقس الخميس

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. إصابة فنان شهير بفيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة مدوية في مصير كهربا مع الأهلي

منذ أقل من ساعتين

برشلونة يصدم تيرشتيجن

منذ ساعتين و 43 دقيقة

هنسحب من الحصالة.. مفاجأة بشأن موقف مصر حال ملء سد النهضة

منذ يومين

عاجل.. قرار حكومي يسعد ملايين الموظفين

منذ حوالي 7 ساعات

تحذير عاجل.. أستاذ تغيرات مناخية: مصر تشهد غدا عاصفة التنين

منذ حوالي 9 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:13 ص

عاجل.. إصابة فنان شهير بفيروس كورونا

مفاجأة مدوية في مصير كهربا مع الأهلي

07:03 م

الاتحاد الأوروبي يوجه ضربة قاضية إلى ريال مدريد قبل مواجهة مانشستر سيتي

04:37 م

مفاجأة للأهلي والزمالك.. بيان رسمي من الاتحاد الإفريقي بشأن حضور الجماهير لمباريات إفريقيا

08:09 م

عاجل.. "التعليم" تعلق الأنشطة المدرسية لمواجهة فيروس كرونا

06:33 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مبارك وأنا.. حكايات شخصية بطعم السياسة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

DMCA.com Protection Status