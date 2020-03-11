رحيم يقدم أغنية أصدق واحد في حياتك (فيديو)

وتأتي فكرة الفديو كليب في إطار رومانسي كلاسيكي ومن كلماتها "انا أصدق واحد في حياتك انا احسن حد.. طاب ليه دلوقتي تكون فُرقة وتقيمي الحد.. طاب ردي عليا وحسيني وحبيني بجد.. اديني إجابة تكون واضحة إديني الرد".





الجدير بالذكر أن هذه الاغنية هي الثانية التي يطرحها المطرب الشاب وذلك بعد أن قدم سابقا أغنية "اهديتك" كأول فديو كليب له.