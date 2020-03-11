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ارتفاع عدد حالات الوفاة في أوروبا من فيروس كورونا إلى 930

الأربعاء 11/مارس/2020 - 07:59 م
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بوابة الفجر
الفجر
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أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، الأربعاء، ارتفاع عدد حالات الوفاة في أوروبا من جراء فيروس كورونا إلى 930 إضافة إلى نحو 22 ألف إصابة.

ويذكر أن أعلن مدير إدارة الصحة الوطنية الفرنسية، جيروم سالومون، الثلاثاء، تسجيل 372 حالة إصابة إضافية بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) ووفاة 3 حالات من بين المصابين. 

وأوضح أنه بذلك يرتفع العدد الإجمالي للمصابين حتى الثلاثاء إلى 1784 شخصا، ووفاة ما إجماليه 33 حالة في فرنسا، وفقا لوكالة أنباء بلومبرج. 

وألغت شركة الخطوط الجوية الفرنسية (إير فرانس) كل رحلاتها إلى إيطاليا بدءا من 14 مارس، بسبب استمرار انتشار فيروس كورونا. 

وأعلنت "إير فرانس"، مساء الثلاثاء، أن هذا الإجراء سيسري حتى 3 أبريل.

وأوضحت الشركة أنها ستوفر رحلة يومياً إلى إيطاليا حتى يوم 14 مارس، لافتة إلى أن من الممكن للركاب الراغبين في السفر إلى إيطاليا تبكير مواعيد سفرهم. 

وقالت الشركة إنها ستعدل جدول رحلاتها حسب الطلب لأن وباء كورونا أدى إلى تراجع الحجوزات. 

إيطاليا بها ثاني أكبر عدد من حالات الإصابة بالفيروس المتحور على مستوى العالم بعد الصين. 
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