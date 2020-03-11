مصرع "عامل" سقط من قطار بمحطة الواسطى ببني سويف

لقي "عامل" مصرعه، إثر سقوطه من قطار بمحطة السكة الحديد، بمدينة الواسطىـ شمال بني سويف، ونقلت سيارة الإسعاف الجثة إلى مشرحة مستشفى الواسطى المركزي.



وتلقى اللواء زكريا صالح، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بسقوط شخص من قطار، بمحطة السكك الحديد بالوسطي، ما أدى لوفاته.



وبالإنتقال والفحص، تبين وفاة "محمد س.م" ٥٧ سنة، عامل مقيم قرية الميمون، بدائرة مركز الواسطى، ونقلته سيارة الإسعاف رقم (1856) جثة هامدة، إلى مشرحة مستشفى الواسطى المركزي، لإتخاذ الاجرءات الإدارية والقانونية لإستصدار تصريح الدفن.

