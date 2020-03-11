Advertisements الفجر الرياضي فيديوهات الفجر الرياضي أهداف مباراة التعاون و الأهلي في الدوري السعودي الأربعاء 11/مارس/2020 - 07:54 م Advertisements Advertisements Advertisements أخبار تهمك برشلونة يصدم تيرشتيجن منذ ساعتين و 43 دقيقة بفرمان فايلر.. مركز جديد لجوكر الأهلي أمام سموحة منذ ساعتين عاجل.. قرار حكومي يسعد ملايين الموظفين منذ حوالي 7 ساعات عاجل.. "التعليم" تعلق الأنشطة المدرسية لمواجهة فيروس كرونا منذ ساعتين و 10 دقيقة عاجل.. إصابة فنان شهير بفيروس كورونا منذ حوالي 9 ساعات تحذير عاجل.. أستاذ تغيرات مناخية: مصر تشهد غدا عاصفة التنين منذ حوالي 9 ساعات تسريب تشكيلة الأهلي قبل مواجهة سموحة منذ حوالي 4 ساعات هنسحب من الحصالة.. مفاجأة بشأن موقف مصر حال ملء سد النهضة منذ يومين فرمان من مرتضى منصور بسبب سوء الأحوال الجوية منذ 39 دقيقة عاجل.. تأجيل لقاء الزمالك والاتحاد وكل مباريات الدوري المصري غدا منذ حوالي 7 ساعات الاتحاد الأوروبي يوجه ضربة قاضية إلى ريال مدريد قبل مواجهة مانشستر سيتي منذ حوالي 4 ساعات الأرصاد تنفي تعرض البلاد لـ"منخفض التنين" غدا.. وتكشف تفاصيل طقس الخميس منذ حوالي 6 ساعات مفاجأة مدوية في مصير كهربا مع الأهلي منذ أقل من ساعتين مفاجأة للأهلي والزمالك.. بيان رسمي من الاتحاد الإفريقي بشأن حضور الجماهير لمباريات إفريقيا منذ 33 دقيقة عاجل.. سقوط أول ضحايا الطقس السيئ منذ حوالي 6 ساعات أمطار وشبورة.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الأربعاء منذ حوالي 14 ساعة