Advertisements
Advertisements
Advertisements

عبد الله السعيد يهدد عرش أبو تريكة في الدوري المصري

الأربعاء 11/مارس/2020 - 07:54 م
Advertisements
بوابة الفجر
عمر محمد
Advertisements
قاد عبد الله السعيد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز فريقه لفوز ثمين على نظيره إنبي بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأربعاء ببطولة الدوري الممتاز.


وسحل عبد الله السعيد هدف بيراميدز في مرمى إنبي من ركلة جزاء في الدقيقة 86 من عمر المباراة.


وبات عبد الله السعيد نجم فريق الأهلي السابق يمثل خطراً على محمد أبو تريكة نجم القلعة الحمراء ومنتخب مصر السابق في سباق هدافي الدوري الممتاز ، بعدما اقترب عبد الله السعيد من معادلة رقم محمد أبو تريكة نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق.


وسجل السعيد هدف فوز بيراميدز على إنبي ليرفع رصيد أهدافه عند 104 هدفا في الدوري الممتاز طوال تاريخه ويصبح على بُعد هدفين من الوصول إلى رقم أبو تريكة الذي أحرز 106 هدفا.


ويتصدر حسن الشاذلي قائمة نادي المئة برصيد 173 هدفا ويأتي حسام حسن خلفه برصيد 168 هدفا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

اليو

أخبار تهمك

هنسحب من الحصالة.. مفاجأة بشأن موقف مصر حال ملء سد النهضة

منذ يومين

مفاجأة للأهلي والزمالك.. بيان رسمي من الاتحاد الإفريقي بشأن حضور الجماهير لمباريات إفريقيا

منذ 33 دقيقة

الاتحاد الأوروبي يوجه ضربة قاضية إلى ريال مدريد قبل مواجهة مانشستر سيتي

منذ حوالي 4 ساعات

فرمان من مرتضى منصور بسبب سوء الأحوال الجوية

منذ 38 دقيقة

بفرمان فايلر.. مركز جديد لجوكر الأهلي أمام سموحة

منذ ساعتين

تحذير عاجل.. أستاذ تغيرات مناخية: مصر تشهد غدا عاصفة التنين

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. "التعليم" تعلق الأنشطة المدرسية لمواجهة فيروس كرونا

منذ ساعتين و 9 دقيقة

عاجل.. تأجيل لقاء الزمالك والاتحاد وكل مباريات الدوري المصري غدا

منذ حوالي 7 ساعات

أمطار وشبورة.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الأربعاء

منذ حوالي 14 ساعة

برشلونة يصدم تيرشتيجن

منذ ساعتين و 42 دقيقة

عاجل.. إصابة فنان شهير بفيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

تسريب تشكيلة الأهلي قبل مواجهة سموحة

منذ حوالي 4 ساعات

الأرصاد تنفي تعرض البلاد لـ"منخفض التنين" غدا.. وتكشف تفاصيل طقس الخميس

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. سقوط أول ضحايا الطقس السيئ

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة مدوية في مصير كهربا مع الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. قرار حكومي يسعد ملايين الموظفين

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

35 حقيقة لا تفوتك عن الدوري المصري قبل انطلاق النسخة 60

13 هدفًا تفصل عبد الله السعيد عن الانضمام لـ"العظماء الثمانية" بالدوري المصري

كم هدف يفصل عبد الله السعيد عن نادي المائة بالدوري المصري؟

بعد ثنائية الجونة.. عبد الله السعيد ينفرد بصدارة هدافي الدوري و3 أهداف تفصله عن نادي العظماء (أرقام)

بالأرقام.. عبد الله السعيد يُرافق العظماء الثمانية في قائمة نادي المائة بالدوري المصري

بالأرقام.. عبد الله السعيد يُحطم رقم نجم الزمالك السابق ويُهدد 3 أساطير في نادي المائة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:13 ص

عاجل.. إصابة فنان شهير بفيروس كورونا

مفاجأة مدوية في مصير كهربا مع الأهلي

07:03 م

الاتحاد الأوروبي يوجه ضربة قاضية إلى ريال مدريد قبل مواجهة مانشستر سيتي

04:37 م

مفاجأة للأهلي والزمالك.. بيان رسمي من الاتحاد الإفريقي بشأن حضور الجماهير لمباريات إفريقيا

08:09 م

عاجل.. "التعليم" تعلق الأنشطة المدرسية لمواجهة فيروس كرونا

06:33 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مبارك وأنا.. حكايات شخصية بطعم السياسة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

DMCA.com Protection Status