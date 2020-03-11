عبد الله السعيد يهدد عرش أبو تريكة في الدوري المصري





وسحل عبد الله السعيد هدف بيراميدز في مرمى إنبي من ركلة جزاء في الدقيقة 86 من عمر المباراة.





وبات عبد الله السعيد نجم فريق الأهلي السابق يمثل خطراً على محمد أبو تريكة نجم القلعة الحمراء ومنتخب مصر السابق في سباق هدافي الدوري الممتاز ، بعدما اقترب عبد الله السعيد من معادلة رقم محمد أبو تريكة نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق.





وسجل السعيد هدف فوز بيراميدز على إنبي ليرفع رصيد أهدافه عند 104 هدفا في الدوري الممتاز طوال تاريخه ويصبح على بُعد هدفين من الوصول إلى رقم أبو تريكة الذي أحرز 106 هدفا.





ويتصدر حسن الشاذلي قائمة نادي المئة برصيد 173 هدفا ويأتي حسام حسن خلفه برصيد 168 هدفا.

قاد عبد الله السعيد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز فريقه لفوز ثمين على نظيره إنبي بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأربعاء ببطولة الدوري الممتاز.