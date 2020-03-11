مدرب بيراميدز برفض الانصياع لتحذيرات الطقس









لم يتراجع الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لبيراميدز عن اداء التدريبات غدا رغم التحذيرات بسوء الطقس المتوقع.



وقرر المدرب أن يؤدي الفريق مرانه في الحادية عشرة صباح الخميس، بملعب الدفاع الجوي الفرعي، استعدادا لمباراة طنطا.



ويستضيف بيراميدز نظيره نادي انبي مساء الاثنين المقبل على استاد الدفاع الجوي في الدوري الممتاز.



من ناحية أخرى أبدى المدير الفني لفريق بيرانيدز الكرواتي أنتى تشاتشيتش رضاه عن نتيجة لقاء فريقه امام انبي والفوز بهدف نظيف خلال مواجهة الاسبوع ال18.



واكد الكرواتي على صعوبة مواجهة انبي بسبب ضيق ملعب بتروسبورت وقلة المساحة امام اللاعبين، وان فريق انبي سعى بكل الطرق لاغلاق مناطق الخطورة.



مشيرا بأن اللاعبون مع الوقت نجحوا في التأقلم واللعب بطريقة أفضل في الشوط الثاني من اللقاء حتى تحقق الفوز في النهاية.



واكد المدرب على أن بيراميدز كان الأخطر والأفضل طوال دقائق المباراة واستحق الفوز في النهاية، والهدف جاء تتويجا لمجهود اللاعبين وإصرارهم على تحقيق الفوز، موضحا أن بيراميدز حصد ٣ نقاط هامة في مشوار الدوري.



المدرب أكد أن بيراميدز فريق كبير ولديه أهدافه بالمنافسة على الكونفدرالية وكأس مصر، وسيقاتل حتى نهاية الدوري بهدف تحسين مركزه وإنهاء البطولة في مركز متقدم، والفريق حقق خطوة جيدة بالفوز على انبي وسيبدأ التحضير سريعا للقاء طنطا المحدد له يوم الاثنين في الدوري بملعب الدفاع.



