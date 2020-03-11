Advertisements
Advertisements
Advertisements

بلقيس تكشف لـ"الفجر الفني" عن تحضيراتها الفنية الجديدة

الأربعاء 11/مارس/2020 - 07:46 م
Advertisements
بوابة الفجر
رشا عادل
Advertisements
قالت الفنانة اليمينة بلقيس، إنها تعكف على التحضير لمجموعة أعمال فنية جديدة استعدادًا لطرحها خلال الفترة المقبلة.

وكشفت بلقيس، في تصريح خاص لـ"الفجر الفني"، إنها تحضر لأغنية عربية جديدة، وليست خليجية، وسيتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب، ومن المقرر طرح هذه الأغنية خلال شهر مارس الحالي.

وأضافت أنها تستعد لأحياء مجموعة كبيرة من الحفلات الغنائية، سيتم إحياء هذه الحفلات خلال فصل الصيف على مستوى الوطن العربي، وتسأل أن تتحقق هذه الحفلات.

وأكدت أنها تعلم أن هذه الحفلات ستكون نجاحًا كبيرًا جدًا لها، ولكل زملائها الفنانين الذين سوف يشاركون فيها لأن الشعوب العربية متعطشه لنا ولفنانا".

ويذكر أن آخر أعمال بلقيس، أغنية "أرجوك"، وقدمتها على طريقة الفيديو كليب، وحقق الكليب نسبة نجاح كبير جدًا في الوطن العربي.
بلقيس تكشف لـ"الفجر الفني" عن تحضيراتها الفنية الجديدة
بلقيس تكشف لـ"الفجر الفني" عن تحضيراتها الفنية الجديدة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

الأرصاد تنفي تعرض البلاد لـ"منخفض التنين" غدا.. وتكشف تفاصيل طقس الخميس

منذ حوالي 6 ساعات

الاتحاد الأوروبي يوجه ضربة قاضية إلى ريال مدريد قبل مواجهة مانشستر سيتي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. "التعليم" تعلق الأنشطة المدرسية لمواجهة فيروس كرونا

منذ ساعتين و 9 دقيقة

فرمان من مرتضى منصور بسبب سوء الأحوال الجوية

منذ 38 دقيقة

برشلونة يصدم تيرشتيجن

منذ ساعتين و 42 دقيقة

مفاجأة للأهلي والزمالك.. بيان رسمي من الاتحاد الإفريقي بشأن حضور الجماهير لمباريات إفريقيا

منذ 33 دقيقة

أمطار وشبورة.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الأربعاء

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. سقوط أول ضحايا الطقس السيئ

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. إصابة فنان شهير بفيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. قرار حكومي يسعد ملايين الموظفين

منذ حوالي 7 ساعات

تحذير عاجل.. أستاذ تغيرات مناخية: مصر تشهد غدا عاصفة التنين

منذ حوالي 9 ساعات

بفرمان فايلر.. مركز جديد لجوكر الأهلي أمام سموحة

منذ ساعتين

عاجل.. تأجيل لقاء الزمالك والاتحاد وكل مباريات الدوري المصري غدا

منذ حوالي 7 ساعات

هنسحب من الحصالة.. مفاجأة بشأن موقف مصر حال ملء سد النهضة

منذ يومين

تسريب تشكيلة الأهلي قبل مواجهة سموحة

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة مدوية في مصير كهربا مع الأهلي

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

بلقيس تطلق أغنية "تعالى تشوف" باللهجة المغربية

بعد إطلاقها "تعالى تشوف".. بلقيس تحصد نجاح أغنيتها الجديدة باللهجة المغربية

بلقيس تتألق على يوتيوب!

حماقي يطرح فيديو كليب أغنيه راسمك في خيالي (فيديو)

كليب راسمك في خيالي لحماقي يتصدر تريند "يوتيوب"

تعرف على موعد حفلة بلقيس في عيد الحب

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:13 ص

عاجل.. إصابة فنان شهير بفيروس كورونا

مفاجأة مدوية في مصير كهربا مع الأهلي

07:03 م

الاتحاد الأوروبي يوجه ضربة قاضية إلى ريال مدريد قبل مواجهة مانشستر سيتي

04:37 م

مفاجأة للأهلي والزمالك.. بيان رسمي من الاتحاد الإفريقي بشأن حضور الجماهير لمباريات إفريقيا

08:09 م

عاجل.. "التعليم" تعلق الأنشطة المدرسية لمواجهة فيروس كرونا

06:33 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مبارك وأنا.. حكايات شخصية بطعم السياسة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

DMCA.com Protection Status