بلقيس تكشف لـ"الفجر الفني" عن تحضيراتها الفنية الجديدة

قالت الفنانة اليمينة بلقيس، إنها تعكف على التحضير لمجموعة أعمال فنية جديدة استعدادًا لطرحها خلال الفترة المقبلة.



وكشفت بلقيس، في تصريح خاص لـ"الفجر الفني"، إنها تحضر لأغنية عربية جديدة، وليست خليجية، وسيتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب، ومن المقرر طرح هذه الأغنية خلال شهر مارس الحالي.



وأضافت أنها تستعد لأحياء مجموعة كبيرة من الحفلات الغنائية، سيتم إحياء هذه الحفلات خلال فصل الصيف على مستوى الوطن العربي، وتسأل أن تتحقق هذه الحفلات.



وأكدت أنها تعلم أن هذه الحفلات ستكون نجاحًا كبيرًا جدًا لها، ولكل زملائها الفنانين الذين سوف يشاركون فيها لأن الشعوب العربية متعطشه لنا ولفنانا".



ويذكر أن آخر أعمال بلقيس، أغنية "أرجوك"، وقدمتها على طريقة الفيديو كليب، وحقق الكليب نسبة نجاح كبير جدًا في الوطن العربي.