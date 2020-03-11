البورصات الأوروبية تنهي التعاملات على تراجع





أنهت البورصات الأوروبية تعاملات اليوم الأربعاء، بقيادة قطاع السفر والترفية الذى هبط بنحو 4 بالمائة، بعد أن أن أعلنت منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا أصبح وباءً عالمياً مع صعود عدد الوفيات لأكثر من 4 آلاف شخص، في حين زاد عدد الإصابات عن 119 ألف حالة على الصعيد العالمي.





وكانت الأسهم الأوروبية ارتفع بنحو 2 بالمائة في التعاملات المبكرة بعد أن أعلن بنك إنجلترا تخفيض طارئ لمعدل الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 0.25 بالمائة في محاولة لاحتواء تأثير صدمة "كوفيد-19" على الاقتصاد، كما كشف عن خطة جديدة للتمويل لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى جانب تدابير لمساعدة البنوك التجارية لتوفير مزيد من القروض.





كما أعلن وزير المالية الجديد للحكومة البريطانية "ريشي سوناك" الموازنة السنوية والتي تضمنت 39 مليار دولار كحزمة تحفيزية للتخفيف من الأثر الاقتصادي لـ"كوفيد-19".





على صعيد البيانات الاقتصادية، فشل اقتصاد المملكة المتحدة في النمو خلال الشهر الأول من العام الجاري.





وتراجع مؤشر "ستوكس 600" بنحو 0.7 بالمائة ليسجل 333.1 نقطة.





وهبط مؤشر "فوتسي" البريطاني بنحو 1.4 بالمائة ليسجل 5876.5 نقطة.





وانخفض مؤشر "كاك" الفرنسي بنحو 0.6 بالمائة ليسجل 4610.2 نقطة.





وخسر مؤشر "داكس" الألماني نحو 0.3 بالمائة ليسجل 10438.6 نقطة.





وصعد مؤشر "فوتسي إم.بي.آي" الإيطالي وحيداً بنحو 0.3 بالمائة ليسجل 17928.6 نقطة.





واستقر سعر اليورو أمام الدولار الأمريكي عند مستوى 1.1278 دولار.