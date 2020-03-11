هكذا احتفل أليكس رودريجيز بمرور عام على خطبته من جينفير لوبيز (فيديو)

احتفل أمس أليكس رودريجيز، لاعب البيسبول الشهير، بمرور عام على خطبته من النجمة العالمية جينفير لوبيز، التي صرح أنها فتاة أحلامه التي طالما تمنًاها، ويتمتع الخطيبان بانسجام بينهما، كما يحملان الكثير من الحب من متابعيهما.



واحتفل لاعب البيسبول يهذا الحدث، بنشر مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيدوهات "إنستجرام"، ويحتوي المقطع على العديد من اللحظات الرومانسية التي جمعته بخطيبته طيلة هذا العام.



فيما قامت لوبيز أو "جاي لو" كما تحب أن يناديها المقربين منها، بمشاركة نفس الفيديو على حسابها الشخصي لتحصد 3.6 مليون مشاهدة خلال 22 ساعة فقط.



ويشار إلى أن النجمين قد أعلنا خطبتهما في العام الماضي بعد صداقة استمرت لقرابة عامين، وقد نشر النجم الشهير صورة يد وبها خاتم خطبة وكتب عليها "لقد قالت نعم"، وتفاعل العديد من المتابعين على هذه الصورة، بعد إعلان الثنائي الرياضي الفني للخبر على "إنستجرام".



ولفتت لوبيز الانتباه بحجم الخاتم الماسي العملاق، الذي ارتدته في يدها، إذ يبلغ حوالي 15 قيراط، ورجحت صحيفة "الديلي ميل" أن قيمته تبلغ 1 مليون دولار، أي مايوازي من 18 مليون جنيه مصري.

