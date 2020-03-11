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نقابة المهن الموسيقية تختبر مجموعة من الأصوات الصاعدة في الأقصر
الأربعاء 11/مارس/2020 - 07:42 م
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قامت نقابة المهن الموسيقية فرع لأقصر برئاسة المايسترو وحيد زكريا ولجنة الأستماع بنقابة المهن الموسيقية بالقاهرة بإجراء أختبارات لمجموعة من الأصوات الصاعدة في صعيد مصر من أجل الحصول على عضوية نقابة المهن الموسيقية ما بين الأنتساب والاعضاء العاملين لفرع النقابة على مستوي إقليم الصعيد .
حيث استمعت اللجنة للعديد من الأصوات الصاعدة من مختلف محافظات الصعيد شملت كل من الغردقة وسوهاج وقنا و الأقصر وأسوان وسط إجراءات وضوابط فنية مشدده من قبل لجنة الاستماع التي ترأسها الموسيقار محمد ابو اليزيد وكيل أول نقابة المهن الموسيقية.
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