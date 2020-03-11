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لجنة من "التنمية المحلية" تتفقد محطة لتقطير الزيوت ببني سويف

الأربعاء 11/مارس/2020 - 07:43 م
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أرشيفية
أرشيفية
احمد فتحي الدسوقي
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كلف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بلال حبش، نائب المحافظ بمرافقة لجنة وزارة التنمية المحلية خلال زيارته لمركز ناصر، حيث ضم الوفد الدكتور حسام يونس، خبير استراتيجي بوزارة التنمية المحلية، وريهام أنور حبيب، وحدة تطور الإدارة المحلية، ومروان سليم، مدير قطاع بالوزارة، وبحضور المحاسب محمد بكري، رئيس المدينة، والدكتور علاء سعيد، رئيس وحدة التنمية الاقتصادية بالمحافظة، وأعضاء الوحدة محمد بشير، وآية حمدي، وسامح ماهر، ونانسي طه.

وشملت الزيارة تفقد محطة تقطير زيوت الكسبرة بعزبة غيضان التابعة لمجلس قروي دلاص، وذلك ضمن إعداد الخطة الإستراتيجية التي تم إعدادها بالتعاون بين المحافظة ووزارة التنمية المحلية لتعظيم الناتج المحلى من خلال دعم وتطوير المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وخلال الزيارة تفقد نائب المحافظ ووفد الوزارة سير العمل بالمحطة التي تعمل في مجال تقطير زيوت الكسبرة، والتي يتم تصديرها للخارج إلى دول الهند واليابان وبعض دول آسيا، حيث تمت مناقشة بعض المعوقات التي تواجه المشروع من النواحى الفنية والإدارية لدراستها وإيجاد حلول لها بالتنسيق مع الجهات المعنية بملف الصناعة والتصدير.

وعقب زيارة محطة التقطير،عقد نائب المحافظ لقاءً مع مسؤولى الوحدة المحلية، لمتابعة سير منظومة العمل بالوحدة وذلك في إطار توجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم بمتابعة الوحدات المحلية للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة في المرافق والقطاعات الحيوية، والتأكيد على أهمية التواصل المباشر مع المواطنين للتعرف على مطالبهم واحتياجاتهم للعمل على حلها وفق المتاح من الإمكانات والموارد وفي ضوءالإلتزام بالقانون.
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