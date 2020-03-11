وزارة الري تعلن خطتها للاستفادة من مياه الأمطار (فيديو)

قالت الدكتورة إيمان سيد، رئيس قطاع التخطيط بوزارة الري إن التغيرات المناخية وراء زيادة الأمطار المتوقع سقوطها، لافتة إلى أن الوزارة لديها خطة للاستفادة من مياه الأمطار.



وناشدت "سيد"، المواطنين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الأربعاء، اتباع إرشادات السلامة التي أعلنتها قطاعات الدولة المختلفة.



وتابعت: "اتخذت الوزارة إجراءات احترازية لمدة يومين، حيث تم تقليل المنصرف من السد العالي وخفض المناسيب من الترع والمصارف لاستيعاب كمية الأمطار، لافتة أنه تم تنفيذ خطة طوارئ لمواجهة موجة الطقس السيئ، حيث تم تجهيز 320 منشئا لحصاد الأمطار، بالإضافة 500 خزان أرضي لاستيعاب الأمطار.

