Advertisements
Advertisements
Advertisements

وزارة الري تعلن خطتها للاستفادة من مياه الأمطار (فيديو)

الأربعاء 11/مارس/2020 - 07:43 م
Advertisements
بوابة الفجر
داليا الحسين
Advertisements
قالت الدكتورة إيمان سيد، رئيس قطاع التخطيط بوزارة الري إن التغيرات المناخية وراء زيادة الأمطار المتوقع سقوطها، لافتة إلى أن الوزارة لديها خطة للاستفادة من مياه الأمطار.

وناشدت "سيد"، المواطنين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الأربعاء، اتباع إرشادات السلامة التي أعلنتها قطاعات الدولة المختلفة.

وتابعت: "اتخذت الوزارة إجراءات احترازية لمدة يومين، حيث تم تقليل المنصرف من السد العالي وخفض المناسيب من الترع والمصارف لاستيعاب كمية الأمطار، لافتة أنه تم تنفيذ خطة طوارئ لمواجهة موجة الطقس السيئ، حيث تم تجهيز 320 منشئا لحصاد الأمطار، بالإضافة 500 خزان أرضي لاستيعاب الأمطار.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مياة الأمطار الري الاجراءات الاحترازية احترازية

أخبار تهمك

تحذير عاجل.. أستاذ تغيرات مناخية: مصر تشهد غدا عاصفة التنين

منذ حوالي 9 ساعات

تسريب تشكيلة الأهلي قبل مواجهة سموحة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. "التعليم" تعلق الأنشطة المدرسية لمواجهة فيروس كرونا

منذ ساعتين و 9 دقيقة

مفاجأة مدوية في مصير كهربا مع الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. قرار حكومي يسعد ملايين الموظفين

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. سقوط أول ضحايا الطقس السيئ

منذ حوالي 6 ساعات

برشلونة يصدم تيرشتيجن

منذ ساعتين و 42 دقيقة

عاجل.. تأجيل لقاء الزمالك والاتحاد وكل مباريات الدوري المصري غدا

منذ حوالي 7 ساعات

هنسحب من الحصالة.. مفاجأة بشأن موقف مصر حال ملء سد النهضة

منذ يومين

عاجل.. إصابة فنان شهير بفيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

فرمان من مرتضى منصور بسبب سوء الأحوال الجوية

منذ 38 دقيقة

الاتحاد الأوروبي يوجه ضربة قاضية إلى ريال مدريد قبل مواجهة مانشستر سيتي

منذ حوالي 4 ساعات

بفرمان فايلر.. مركز جديد لجوكر الأهلي أمام سموحة

منذ ساعتين

أمطار وشبورة.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الأربعاء

منذ حوالي 14 ساعة

الأرصاد تنفي تعرض البلاد لـ"منخفض التنين" غدا.. وتكشف تفاصيل طقس الخميس

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة للأهلي والزمالك.. بيان رسمي من الاتحاد الإفريقي بشأن حضور الجماهير لمباريات إفريقيا

منذ 33 دقيقة

موضوعات متعلقة

وزير الري: إدارة أزمة السيول اختلفت عن العامين الماضيين

وزير الري: غرف عمليات على مدار اليوم لمتابعة مواجهة السيول (فيديو)

"الري" تكشف تفاصيل استعدادها لموسم السيول

متحدث "الري" يكشف استعدادت الوزارة للتعامل مع الأمطار الغزيرة

استعدادا للسدة الشتوية.. "الري" تبدأ تخفيض المنصرف من السد العالي

"الري": بدأنا الاستعداد للموسم الشتوي منذ أغسطس الماضي (فيديو)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:13 ص

عاجل.. إصابة فنان شهير بفيروس كورونا

مفاجأة مدوية في مصير كهربا مع الأهلي

07:03 م

الاتحاد الأوروبي يوجه ضربة قاضية إلى ريال مدريد قبل مواجهة مانشستر سيتي

04:37 م

مفاجأة للأهلي والزمالك.. بيان رسمي من الاتحاد الإفريقي بشأن حضور الجماهير لمباريات إفريقيا

08:09 م

عاجل.. "التعليم" تعلق الأنشطة المدرسية لمواجهة فيروس كرونا

06:33 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مبارك وأنا.. حكايات شخصية بطعم السياسة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

DMCA.com Protection Status