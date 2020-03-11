تعرف على استعدادات "مياه الإسكندرية" لاستقبال نوة أمطار غدًا



قال المهندس أحمد جابر شحاتة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، أنه تم إعطاء أجازة رسمية لجميع العاملين بالأعمال الإدارية يوم الخميس، مع إلغاء جميع الأجازات والراحات لعمال الصيانة والتشغيل والروافع والسائقين والعاملين بقطاع المعامل وإدارات العلاقات العامة والسلامة والصحة المهنية والخط الساخن والأزمات والأمن.



وأكد جابر على ضرورة تمركز جميع فرق التعامل المباشر مع الأمطار والسيول والمكونة من (٥)أفراد وميكانيكي وكهربائي ولودر وبدالة ومولد كهربائي بالأماكن المتفق عليها ضمن خطة الطوارئ، وقيام طاقم المعامل بمسح شامل لجميع مآخذ المياه والتأكد من جودتها وسلامتها، وفي حالة ظهور أي تغيير يتم علي الفور موافاة رئيس مجلس إدارة الشركة.



كما شدد على ضرورة التنبيه علي مديري جميع المحطات بتخفيض الضغوط في حالة تساقط الأمطار بغزارة، والتأكد من توافر الزيوت والسولار والوقود اللازم لتشغيل المعدات، أيضا التنسيق مع فرق التعامل مع المطر بالشركة وشركة الصرف الصحي ومسئولي الأحياء والتواصل مع غرفة العمليات والخط الساخن (١٢٥) وكوم الدكة وغرفة عمليات المحافظة، وضرورة توفير الإحتياطي من معدات بديلة وقطع الغيار اللازمة.



أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، عن رفع حالة الإستعداد القصوي بجميع المحطات والهندسات والإدارات المعنية بالتدخل السريع في وقت الأزمات، وذلك تحسبا لحدوث النوات وما يصاحبها من سقوط الأمطار والسيول.