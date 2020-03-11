معسكر للمصري بالإسكندرية استعدادا لمواجهتي الزمالك والمصري

انتظم النادي المصري في معسكر مغلق بالاسكندرية استعدادا لمواجهتي الزمالك والاسماعيلي بالدوري العام على ملعب حرس الحدود يومي الاحد والخميس.



كان الجهاز الفني للفريق بقيادة الكابتن طارق العشري قد تلقى عصر اليوم خير تأجيل مباراته بالجولة الثامنة عشر من الدوري أمام حرس الحدود وهي التي كان مقررا إقامتها غدا وذلك بسبب سوء حالة الطقس المتوقعة غدا على سائر أنحاء الجمهورية طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية ، ليقرر العشري أداء الفريق لمرانه عصر اليوم على ستاد الجيش بالسويس ، قبل التوجه إلى الإسكندرية للانتظام في المعسكر المغلق حتى نهاية مباراتي الفريق أمام الزمالك والإسماعيلي.



هذا ووودع الفريق الأول للكرة بالنادي المصري النسخة السابعة عشر للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية وذلك بعد هزيمته أمام مضيفه نهضة بركان بهدف للاشئ في المباراة التي أقيمت بينهما على الملعب البلدي بمدينة بركان في إياب الدور ربع النهائي من البطولة والتي أدارها طاقم تحكيم دولي تونسي يقوده حكم الساحة صادوق سلمي ، ومعه كل من خليل حساني “مساعد حكم أول” وأيمن اسماعيل”مساعد حكم ثاني” بالإضافة إلى الحكم الرابع هيثم قيراط.



جاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة التاسعة والثلاثين من الشوط الأول عن طريق قائد الفريق البرتقالي العربي ناجي الذي ارتقى لركنية ألان تراوري ليضعها برأسه قوية تسكن الشباك ليحرز هدف المباراة الوحيد ، ليصعد أبناء بركان بفوزهم بمجموع المباراتين بثلاثة أهداف مقابل هدفين.