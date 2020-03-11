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بالأرقام.. المغربي وليد أزارو يستعيد بريقه مع الإتفاق السعودي

الأربعاء 11/مارس/2020 - 07:36 م
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أزارو
أزارو
علاء خليف
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شارك المهاجم المغربي وليد أزارو نجم الأهلي المُعار لفريق الاتفاق السعودي في فوز فريقه على نظيره الشباب بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدوري السعودي للمحترفين.
وبدأ "أزارو" المباراة ضمن التشكيل الأساسي لفريق الإتفاق السعودي، ولعب المباراة كاملة لكنه لم يسجل أو يصنع أي أهداف خلال المباراة، وجاء هدف فوز فريقه عن طريق اللاعب فيليب كيس بالدقيقة 66 من ركلة جزاء، ليمنح فريقه 3 نقاط ثمينة في سباق الدوري السعودي.

ماذا قدم وليد أزارو مع الإتفاق السعودي؟

انضم المغربي وليد أزارو لصفوف الاتفاق السعودي على سبيل الإعارة قادمًا من الأهلي المصري خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، بعدما طلب المدرب السويسري رينيه فايلر رحيله، وقيد المهاجم السنغالي أليو بادجي في قائمة الفريق بدلا منه.

وخاض "أزارو" 7 مباريات مع فريق الإتفاق السعودي حتي الآن، بواقع 499 دقيقة لعب، حقق فريقه 4 إنتصارات، وخسر 3 مباريات ضمن منافسات الدوري السعودي.

سجل وليد أزارو 3 أهداف مع الاتفاق وصنع هدف وحيد، وأحرز ثنائية وحيدة في شباك أبها.

تألق وليد أزارو مع فريق الإتفاق في الدوري السعودي خلال الفترة الحالية، دفع المدرب البوسني وحيد خليلوزيتش المدير الفني للمنتخب المغربي، لإستدعائه في قائمة أسود الأطلسي لمباراتي منتخب افريقيا الوسطي ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2021.
  
ترتيب الإتفاق في الدوري السعودي

يحتل فريق الإتفاق السعودي المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 29 نقطة، جمعها من 9 انتصارات، وتعادلين و11 هزيمة، وسجل الفريق 34 هدفا، واستقبلت شباكه 29 هدف.

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