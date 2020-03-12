منخفضات ضربت مصر خلال هذا الشتاء.. أشهرها "حمادة"

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تقرير عن حالة الطقس، حيث تتعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار خلال الفترة من غدا الخميس 12 مارس المقبل، وحتى السبت 14 مارس، وقرر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تعطيل الدراسة في جميع المدارس والجامعات.





وأكد الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، أن هيئة الأرصاد تتوقع سقوط الأمطار أكثر من 45 ملى، وتصل لحد السيول في بعض المحافظات، أن هذه الحالة طبيعية خلال هذا الوقت من العام.





في هذا السياق تستعرض الفجر 4 منخفضات ضربت مصر خلال هذا الشتاء.





1- منخفض الخميس

تواجه البلاد اليوم الخميس، منخفض جوي عميق وعاصف من الدرجة العالية، في شمال ووسط مصر حتى قبرص واليونان وتركيا، وتبلغ مساحة قُطر المنخفض بسرعة 1600 كم.





تشمل الظواهر المنخفض، ارتفاعات وانخفاضات مفاجئة في الحرارة، أمطار شديدة الغزارة بكميات هائلة تصل لحد السيول، وارتفاع منسوب المياه بالطرق والأنفاق، وعواصف رعدية من الدرجة القوية، نزول صواعق أحيانا، هبوب رياح شديدة تصل لحد العواصف القوية من الدرجة الأولى والثانية، قد ترتقي للثالثة، وعواصف رملية.





يبدأ المنخفض في التشكيل، من مساء الأربعاء عند وسط الصعيد مع هبوب رياح عاصفة مثيرة للرمال والأتربة مع أمطار خفيفة إلى متوسطة لأماكن محدودة بوسط الصعيد بدون تأثير، ويصاحب ذلك، تسقط أمطار على الصحراء الغربية ومطروح، وتكون في شكل الرعد، وتمتد بشكل غير مؤثر لأماكن من السواحل الشمالية الغربية وغرب الدلتا





2-منخفض حمادة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، في 25 أكتوبر الماضي، أن موجة الطقس السيئ، التي تعرضت لها البلاد، جاءت عن منخفض مداري قادم من "قبرص" وليست كما زعمت ناسا أنه إعصارا يضرب البحر المتوسط.





وقال الدكتور أشرف صابر، القائم بأعمال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد تحسن في الأحوال الجوية، وزيادة سطوع الشمس، كما ناشد المواطنين عدم تصديق ما يصدر عن وكالة ناسا حول الأحوال الجوية في مصر.





أوضح صابر، "مش لازم نصدق ناسا أو أي محاولات لتخويف المصريين"، مضيفا أن الهيئة أطلقت اسم "حمادة" على المنخفض الجوي "بعد محاولة البعض تخويف المواطنين، لذا قررنا إطلاق الاسم على منخفض قبرص حيث أطلق وكالة "ناسا" الأمريكية، اسم "ميديكان"، علي المنخفض الجوي الذي تتأثر به البلاد، احنا سميناه حمادة"





3- منخفض الهند الموسمي

أكد الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، في يونيو الماضي، إن مناخ مصر وقارة أوروبا تأثر منخفض الهند الموسمي، وهو نفس ما حدث في 2003، ما تسبب في سقوط أعداد وفيات بأوروبا، منها 12.5 ألف حالة في فرنسا.





وأضاف، عبد العال، خلال اتصال تليفوني، مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "ام بي سي مصر"، أن هذا المنخفض يتحرك من الهند ويمر بشبه الجزيرة العربية ثم البحر الأبيض، حتى يصل لشمال أوروبا، كانت نسبة الرطوبة خلاله عالية.‏