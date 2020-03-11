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مي سليم لـ"الفجر الفني": أتمنى العمل مع كريم عبد العزيز

الأربعاء 11/مارس/2020 - 08:01 م
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مي سليم
مي سليم
نادين نجدي
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قدمت الفنانة مي سليم، الكثير من الأعمال السينمائية والدرامية، التي تركت بها علامة في قلوب الجماهير وعقولهم، فكان أول عمل لها مع الفنان أحمد السقا في فيلم "الديلر" وأتقنت هذا الدور بنجاح وأُعجب بها الجمهور.

وفي تصريح خاص لـ"الفجر الفني" قالت مي: "أريد العمل مع كريم عبد العزيز، فأنا أحبه كثيراً وأرى أنه مختلف وموهوب".

وأضافت "سليم"، "أدواره كلها مختلفة، وكل عمل مختلف عن الآخر، فهو مختلف ومتميز كثيراً".

يذكر أن آخر عمل لمي سليم كان مسلسل "حواديت الشانزليزيه" وحقق نحاحاً كبيراً، فكان بطولة كل من إدوارد وإياد نصار ومي سليم و داليا مصطفى وإنجي المقدم والكثير من النجوم، وكان إخراج مرقص عادل وإنتاج شركة سنيرجي.
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