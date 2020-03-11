21 لاعبا بقائمة الإسماعيلي لمواجهة الرجاء .. ومساندة جماهيرية

أعلن الجهاز الفني للنادي الاسماعيلي بقيادة جوميز استدعاء 21 لاعبا من اجل السفر للمغرب ومواجهة الرجاء البيضاوي افي اياب دور ال4 للبطولة العربية



وجاءت قائمة اللاعبين كالتالى …



حراسة المرمى .. محمد مجدى – محمد فوزى – محمود عبد المنصف



خط الدفاع … محمد مجدى الجمل – محمد هاشم – إبراهيم أبو اليزيد – أسامة إبراهيم – محمود البدرى.



خط الوسط … محمود دونجا – محمد مخلوف – محمد صادق – همام طارق – أحمد مدبولى – بيكيتى سيلفا – عماد حمدى – عبد الرحمن مجدى – مدحت فقوسة – محمد بيومى.



خط الهجوم … باتريك كادو – شيلونجو – محمد الشامى.



كما حرصت الجماهير على مساندة ومؤازرة اللاعبين خلال مران الفريق قبل السفر للمغرب ضمن برنامج الاعداد للقاء مضيفه الرجاء منتصف الشهر الجارى ، فى إياب الدور قبل النهائى لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.



الجماهير قامت بتشجيع وحث اللاعبين على العودة لمصر ببطاقة الصعود للمباراة النهائية والسعى نحو نيل لقبها للمرة الأولى فى تاريخ النادى.



كما شدد الحضور الجماهيرى على أهمية التحلى بالروح القتالية واللعب باصرار وروح واللذان غابا عن المواجهة الأخيرة بمسابقة الدورى أمام الجونة.



ومن المقرر أن تغادر البعثة اليوم للقاهرة للمبيت هناك قبل التوجه غدا لأجمل مدن المغرب “كازابلانكا”.



فى سياق متصل ، المران استمر 60 دقيقة تخلله مجموعة من الجمل الفنية والتكتيكية واختتم بتقسيمة شهدت مشاركة كل اللاعبين باستثناء محمود البدرى الذى ادى تدريبات خفيفة لمعاناته من بعض الارهاق.