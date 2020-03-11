الإسماعيلي يبدأ رحلته إلى المغرب مساء اليوم وصافرة أردنية تدير اللقاء







تتجه بعثة النادي الاسماعيلي مساء اليوم إلى القاهرة استعدادا للتوجه إلى المغرب من اجل مواجهة الرجاء البيضاوي.



واكتفى المدير الفني بخوض حصة تدريبية خفيفة استمرت لمدة 60 دقيقة لتجنب الارهاق.



ويستعد الفريق لمواجهة مضيفه الرجاء مساء الأحد على مركب محمد الخامس بدون حضور جماهيرى لحساب جولة الإياب من دور الــ4 بالبطولة العربية.



ومن المقرر أن تغادر البعثة عبر الخطوط الجوية المصرية إلى المغرب فى تمام السابعة مساءًا.





من ناحية أخرى قرر الاتحاد العربى لكرة القدم اسناد مباراة الرجاء مع الإسماعيلى المقرر لها الأحد المقبل ، لحساب جولة الإياب من دور الــ4 لبطولة كأس محمد السادس إلى الحكم الأردنى الدولى أدهم مخادمة.



ويعاونه كل من قوارى مقرن مساعد أول وزرهونى أكرم مساعد ثان وإبراهيم لحلو حكم رابع فيما يتولى معيض الشهرى مهمة مراقب المباراة وصلاح أحمد مراقب الحكام وفضلا طاقم حكام الفار الذى يضم الثنائى عبيد الشارف وعيد الحق اتشعيلى بجانب طارق أحمد مشغل الفار.