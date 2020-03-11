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لطيفة تطرح أغنيتها الجديدة "أدي عقد"

الأربعاء 11/مارس/2020 - 07:39 م
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لطيفة
لطيفة
رشا عادل
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طرحت الفنانة لطيفة، أغنيته جديدة بعنوان "أدي عقد" من ألبومها الجديد الذي يحمل اسم "أقوى واحدة" على قناتها الرسمية، بموقع الفيديوهات الشهير "يويتوب".

ونشرت لطيفة، مقطع فيديو جديد من الأغنية، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت التونسية، على مقطع الفيديو قائلة:"دي عقد وباصمة عليه وماضية اسمعوا اغنيتي الجديدة باللهجة الصعيدي ادي عقد دلوقتي على قناتي الرسمية على اليوتيوب اللينك في البايو".

وأضافت:"كلمات مصطفى حسن لحن سامح كريم توزيع أماديو".

ولاق مقطع الفيديو تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنانة التونسية، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"كتير حبيت" وأضاف آخر"لطوف ابدعتي بجد"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"ملكة الفن".

يذكر أن آخر أعمال لطيفة التونسية، أغنية "خاصمني ماشي"، وقدمتها على طريقة الفيديو كليب، وحققت نسبة مشاهدة عالية بموقع الفيديوهات الشهير"يويتوب".
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