ادارة المقاولون تتدخل لحل أزمة طاهر وعماد النحاس

وتعادل فريق المقاولون العرب أمام طلائع الجيش بالتعادل أمس والتي أقيمت على ستاد "المقاولون العرب" بالجبل الأخضر ضمن مباريات الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.









وشهد المباراة ظهور لتقنية الفيديو "VAR من أجل احتساب ركلة جزاء لذئاب الجبل في الدقيقة العاشرة من الوقت بدل من الضائع للشوط الأول ليسجلها سيف الدين الجزيري ويضع المقاولون العرب في المقدمة.









وبنفس الطريقة احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لطلائع الجيش لينجح محمد ناصف في إدراك التعادل للضيوف في الدقيقة 84، وينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

يجري مجلس ادارة نادي المقاولون العرب، محاولات مكثفة لحل الازمة التي وقعت بين عماد النحاس المدير الفني وطاهر محمد طاهر مهاجم الفريق.وابتعد طاهر محمد طاهر عن المشاركة مع الفريق الاول، على الرغم من تماثله للشفاء.