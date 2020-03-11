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بسبب الطقس السئ.. رفع درجة الاستعداد القصوى بموانئ البحر الأحمر

الأربعاء 11/مارس/2020 - 07:24 م
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صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد طه
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أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، عن رفع درجة الاستعداد القصوى بموانيها الستة بالثلاث محافظات، (السويس – البحر الاحمر – جنوب سيناء)، باتخاذ الاجراءات اللازمة نحو الاستعداد لمواجهة مخاطر السيول والأمطار الغزيرة نظرًا لتحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية لتعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية من الأمطار الغزيرة والرياح المثيرة والأتربة من مساء الأربعاء وحتى يوم السبت المقبل، مما يؤدى لاضطراب الحركة الملاحية على خليج السويس والبحر الأحمر.

ومن جانبه، وجه اللواء بحري خالد زهران، رئيس الهيئة، باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ ومتابعة الخريطة المناخية التى تصدر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية وتفعيل غرف العمليات بالموانئ، لمواجهة المخاطر المحتملة ومنع كافة الانشطة البحرية للحفاظ على انتظام الملاحة البحرية وسلامة الارواح والممتلكات الخاصة والعامة.

وفى سياق آخر، أعلنت محافظة البحر الأحمر برئاسة اللواء عمرو حنفى، رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الطقس السئ.

كما شدد محافظ البحر الأحمر، على جميع الجهات المختصة بضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية المحتملة، طبقًا لتنبؤات هيئة الأرصاد الجوية التى أكدت بسقوط أمطار غزيرة على معظم أنحاء الجمهورية.

ومن جانبها، أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة البحر الأحمر، رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الطقس السيء غدًا الخميس، لما تتعرض له البلاد من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية واحتمال سقوط أمطار.

ووجه الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات والوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة بالبحر الأحمر، مشيرا إلى انعقاد غرفة الأزمات والطوارئ بالمديرية على مدار الـ 24 ساعة.

وأوضح بيان صادر عن مديرية الشؤون الصحية، أنه تم التأكد من جاهزية جميع أقسام الاستقبال والطوارئ وتم تكثيف النوبتجيات وأعداد الطاقم الطبي من أطباء وتمريض وفنيين ومنع الإجازات، لافتًا إلى أنه تم التأكد من توافر جميع الأدوية والمستلزمات، وتوافر جميع فصائل الدم ومشتقاته، والأمصال والطعوم والتأكد من مصادر الطاقة وتم تجهيز فرق الانتشار السريع حال الاحتياج إليه.
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