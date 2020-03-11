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طوارئ وتأهب.. استعدادات مكثفة في القاهرة لمواجهة موجة الطقس السيئ

الأربعاء 11/مارس/2020 - 07:24 م
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الاستعدادات
الاستعدادات
إسماعيل منطاوي
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تستعد محافظة القاهرة وجميع أجهزتها التنفيذية وشركات الصرف الصحي بقيادة اللواء خالد عبدالعال، لمواجهة موجة الطقس السيئ الذي يسود البلاد خلال الأيام المقبلة، وفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

ونشرت محافظة القاهرة، المعدات وسيارات الشفط لتجمعات مياه الأمطار، وفرق الطوارئ، بجميع أحياء العاصمة، وذلك بالتنسيق مع هيئة النظافة وشبكات الصرف الصحي والإدارة العامة لمرور القاهرة.

وشدد اللواء خالد عبدالعال، على كافة المسئولين التنفيذيين بالتواجد بالشوارع ومراجعة وتطهير بالوعات الامطار للتأكد من قيامها بتصريف اية كمية متوقعة من الامطار والتعامل الفورى مع الشكاوى التى ترد باماكن تجمع المياه وازالتها على الفور واتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها الحفاظ على سلامة المواطنين.

ووجه المحافظ  بالانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ والتواجد بشوارع العاصمة لمواجهة أي طارئ من خلال التنسيق بين الاحياء وشركة الصرف الصحى وهيئة النظافة والحماية المدنية والادارة العامة لمرور القاهرة وتنفيذ خطة المحافظة لتوزيع الشفاطات والبدالات والنافوري والمواتير بالمحاور الرئيسية ومنازل ومطالع الكبارى والأنفاق لشفط أى تراكمات حتى لاتؤثر على انتظام الحركة المرورية مع تمركزها مدعمة بفرق الطوارىء والتدخل السريع بجانب هذه النقاط قبل هطول الأمطار طبقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

وأضاف المحافظ أنه تم ربط غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وغرف العمليات التابعة للجهات المختلفة لضمان الاستجابة السريعة لأية بلاغات او شكاوى بأماكن تجمع وتمركز المياه والتى يتم استقبالها على أرقام 23907147 - 23912136 والرقم الساخن 114 الخاصين بغرفة العمليات بالمحافظة.

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه تم ربط غرفة عمليات المحافظة بخطوط تليفونية مفتوحة مع هيئة الارصاد الجوية وقطاع التخطيط وخرائط الامطار بوزارة الموارد المائية بهدف متابعة نماذج التنبؤ الصادرة منهم ومعرفة حالة الطقس على مدار اليوم وإخطار كافة الأحياء بكل جديد على مدار الساعة للتحرك السريع والتعامل مع الموقف.  
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الكلمات المفتاحية

محافظة القاهرة الطقس السيئ الأرصاد الجوية

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