الصحة البحرينية تعلن تعافي 5 حالات من فيروس كورونا

وقالت وزارة الصحة البحرينية، إن نتائج الفحوصات المختبرية للدفعة الأولى من المواطنين القادمين على متن الطائرة المؤجرة من الوزارة ضمن خطة إجلاء الرعايا من إيران عن وجود 77 حالة إصابة تم على الفور نقلهم لمركز العزل والعلاج.





وأضافت الوزارة أنه تم التأكد من سلامة 88 شخصا بعد أن تم نقلهم لإحدى مراكز الحجر الصحي الاحترازي.





وأوضحت الوزارة أن عدد القادمين على متن الطائرة المؤجرة بلغ 165 شخصا تم إخضاعهم فور وصولهم للفحوصات المختبرية.





وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم الأربعاء، إنه يمكن تصنيف فيروس كورونا بأنه وباء عالمي.

وأضاف المدير العام للمنظمة أن عدد الحالات خارج الصين زاد بواقع 13 ضعفا خلال الأسبوعين الأخيرين.

وتابع أن منظمة الصحة العالمية تعرب عن قلقها العميق لمستويات انتشار الفيروس وحدّته، كما أن قلقها عميق تجاه عدم اتخاذ الإجراءات الكافية.

من جهته، قال المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية بالمنظمة، مايك رايان، إن استخدام عبارة وباء عالمي لوصف كورونا لن يغير من طريقة تعاملنا مع الفيروس.

ولفت رايان إلى أن دولا أخرى ستكون في نفس وضع إيطاليا وإيران مع فيروس كورونا قريبا جدا، حيث يعرف هذان البلدان تفشيا كبيرا للفيروس.

في المقابل، أكد رايان أنه "على الرغم من تصنيف كورونا وباء عالميا إلا أنه يمكن السيطرة عليه".





وسجلت إيران نسبة عالية من الوفيات والإصابات بكورونا خلال الأسبوعين الأخيرين كان من بين الضحايا مسؤولين ونواب برلمان، ما دفع الدول المجاورة إلى إجلاء رعاياها منها وإغلاق المعابر البينية خشية انتشار الفيروس، لاسيما بعد اكتشاف حالات إصابة من العائدين من تلك البلد.



