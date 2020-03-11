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الاستعانة بـ 2000 من حملة المؤهلات العليا للعمل معلمين بالحصة في قنا

الأربعاء 11/مارس/2020 - 07:20 م
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صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
بسام عبدالحميد
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أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة قنا اليوم الأربعاء، فتح باب العمل بالحصة من غير العاملين بالتربية والتعليم بما لا يجاوز قيمة (20 جنيها) للحصة الواحدة علي أن يتم الصرف خصمًا علي بند (41) مكافآت لغير العاملين عن خدمات مؤداه (تمويل صناديق وحسابات خاصة) بالباب الرابع (الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية) بموازنة المديرية وفي حدود الموارد الذاتية المتاحة بحسابات الأنشطة التعليمية بالمديرية.

وبناء عليه فقد وافق اللواء الوزير محافظ قنا علي الإستعانة بعدد 2000 من حملة المؤهلات العليا من غير العالملين بوزارة التربية والتعليم للقيام بالعمل بنظام الحصة بالإدارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بقنا حتي نهاية العام الدراسي 2019- 2020.

وجاء نصيب إدارة نجع حمادي التعليمية للعمل مُعلم بنظام "الحصة" 200 معلم لمادتي (الرياضيات للمرحلتين الابتدائية والإعدادية - رياض الأطفال).

جدير بالذكر أن مديرية التربية والتعليم بقنا أوضحت أن الإستعانة بالمتقدمين يكون وفق القواعد والتعليمات والضوابط الواردة والاحتياج الفعلي للمواد الأساسية، وحالة العجز بها بكل إدارة تعليمية، وبالتنسيق بين التوجيهات المختلفة للمواد الدراسية مع الالتزام الكامل بالأعداد المخصصة لكل إدارة تعليمية، وبما لا يزيد نصاب المعلم المستعان به للعمل بنظام الحصة عن 24 حصة أسبوعيًا، مع توقيع المستعان به للعمل بنظام الحصة علي إقرار بأن قيامه بالعمل لا يعد تعاقدًا، ولا يجوز له المطالبة بالتعيين، ويجوز للمديرية التعليمية الاستغناء عنه في أي وقت دون المطالبة بأي تعويضات أو استمرارية العمل، وموافاة المديرية التعليمية بأسماء من تم اختيارهم.
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