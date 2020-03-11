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بث مباشر "live" مشاهدة مباراة الأهلي وسموحة اليوم 11-3-2020 يلا شوت بث مباشر الاهلي LIVE كورة ستار YALLAKORA رابط ماتش الأهلي

الأربعاء 11/مارس/2020 - 07:16 م
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بوابة الفجر
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موعد مباراة الأهلي وسموحة

يلتقي الاهلى مع سموحة على ستاد القاهرة الدولى فى تمام السابعة ونصف بتوقيت القاهرة والثامنة ونصف بتوقيت السعودية والتاسعة ونصف بتوقيت الإمارات والسادسة ونصف بتوقيت جرينتش وسيذاع اللقاء عبر قناة اون تايم سبورت بث مباشر مباراة الاهلي اليوم، يلا شوت بث مباشر مباراة الاهلي وسموحة KOORA STAR، بث مباشر مباراة الاهلي وسموحة بالدوري المصري، يلا شوت، بث مباشر مباراة الاهلي اليوم، كورة ستار مباراة الأهلي وسموحة بالدوري المصري الممتاز، يلا شوت بث مباشر مباراة الاهلي اليوم.



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وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمي : محمد الشناوي.

خط الدفاع : أيمن أشرف، رامي ربيعه، أحمد فتحي، محمد هاني.

خط الوسط : عمرو السوليه، اليو ديانج، محمد مجدي افشه.

خط الهجوم : أحمد الشيخ، حسين الشحات، مروان محسن.


ويحتل النادي الأهلي صدارة الدوري برصيد 48 نقطة من الفوز خلال 16 مباراة بالدوري

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