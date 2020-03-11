مدرب بيراميدز يتحدث عقب الفوز الصعب على إنبي





عبر الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز عن سعادته بالفوز الصعب الذي تحقق على حساب انبي بهدف دون مقابل وحصد ٣ نقاط غالية.



أضاف تشاتشيتش بعد المباراة بأن ملعب بتروسبورت من الملاعب الصعبة في الدوري خاصة وأنه ضيق للغاية ولا توجد مساحات متاحة أمام اللاعبين، وانبي سعى لإغلاق كل مناطق الخطورة، ولكن اللاعبون مع الوقت نجحوا في التأقلم واللعب بطريقة أفضل في الشوط الثاني من اللقاء حتى تحقق الفوز في النهاية.



شدد المدرب على أن بيراميدز كان الأخطر والأفضل طوال دقائق المباراة واستحق الفوز في النهاية، والهدف جاء تتويجا لمجهود اللاعبين وإصرارهم على تحقيق الفوز، موضحا أن بيراميدز حصد ٣ نقاط هامة في مشوار الدوري.



المدرب أكد أن بيراميدز فريق كبير ولديه أهدافه بالمنافسة على الكونفدرالية وكأس مصر، وسيقاتل حتى نهاية الدوري بهدف تحسين مركزه وإنهاء البطولة في مركز متقدم، والفريق حقق خطوة جيدة بالفوز على انبي وسيبدأ التحضير سريعا للقاء طنطا المحدد له يوم الاثنين في الدوري بملعب الدفاع.