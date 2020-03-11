تأجيل مباريات مجموعة القاهرة بسبب الأحوال الجوية



قررت لجنة مسابقات المجموعة السادسة - مجموعة القاهرة والقليوبية - للقسم الثالث برئاسه عبدة عبد العظيم ومقرر اللجنة، إيهاب توفيق وعضوية محمد طه ومحمود أبو سريع، تأجيل الجولة الـ 28 للمجموعة التي كانت مقرر لها يوم السبت المقبل، لتقام يوم الإثنين بسبب سوء الأحوال الجوية.



زمن المقرر الأن يلتقي في تلك الجولة :



1- السكة الحديد مع الشمس

2- مصر للتأمين مع ألماظة

3- بنها مع ألماظة

4- الأميرية مع الغابه

5- العبور مع المرج

6- شباب سراى القبة مع بهتيم

7- شباب بطا مع اتحاد الشرطة



ترتيب المجموعة السادسة



1- السكة 50 نقطة

2- البلاستيك 45 نقطة

3- مصر للتأمين 44 نقطة

4- العبور 42 نقطة

5- ألماظة 40 نقطة

6- الشمس 39 نقطة

7- شباب بطا 38 نقطة

8- اتحاد الشرطة 37 نقطة

9- بهتيم 34 نقطة

10- بنها 29 نقطة

11- المرج 29 نقطة

12- طوخ 28 نقطة

13- الغابه 23 نقطة

14- الأميرية 23 نقطة

15- سراى القبة 6 نقاط