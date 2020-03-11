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تسجيل أول حالة شفاء من فيروس كورونا في السعودية

الأربعاء 11/مارس/2020 - 06:53 م
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بوابة الفجر
الفجر
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أعلنت المملكة العربية السعودية، مساء اليوم الأربعاء، تسجيل شفاء أول حالة إصابة بفيروس كورونا.

وأكدت وزارة الصحة السعودية، الأربعاء، خضوع 2500 شخص لإجراءات العزل المنزلي؛ تحسباً لاحتمال إصابتهم بفيروس "كورونا".

وقالت الوزارة خلال المؤتمر الصحفي اليومي: "لدينا 21 حالة مؤكدة بفيروس "كورونا" رصدت عند المنافذ الحدودية وجميع الحالات المصابة تخضع للعلاج وعملية تقصي المخالطين مستمرة". 

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، الأربعاء، عن رصد وتسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد. 

وأوضحت الوزارة أن الحالة لأحد الركاب العابرين، حيث كان قادمًا من نيويورك متجهًا إلى القاهرة عبر مطار الملك عبدالعزيز في جدة، حيث رصدت كاميرات الرقابة الصحية الحرارية ارتفاعا في درجة حرارة المريض، وتم عزله من المطار بشكل مباشر، ونقله إلى مستشفى بمحافظة جدة.

وأكدت الوزارة أن جميع الحالات المعلن عنها معزولة حالياً، وجارِ التعامل معها وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لها، وفق الإجراءات المعتمدة.
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