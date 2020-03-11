«يلا شووت NOW» مشاهدة مباراة الاهلي وسموحة بث مباشر REDS LIVE كورة جول PLUS رابط ماتش الاهلي جودة متعددة NOW









كورة ستار شاهد البث الحي المباشر لمواجهة فريق الأهلي بقيادة مدربه السويسري رينيه فايلر مع فريق سموحة اليوم الأربعاء 11 مارس YALA SHOOOT PLUS في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز KOORA ONLINE.









يلا شوت حصري وسوف تقام المباراة بين النادي الأهلي وفريق سموحة في الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة YALA LIVE وفي الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت دولة المغرب العربي GOAL KOORA.









جول كورة وكان النادي الأهلي قد نجح في تحقيق التأهل في بطولة دوري أبطال أفريقيا منذ أيام قليلة على حساب فريق صن داونز الجنوب افريقي YALA KOORA حيث أن الفريق الأحمر حقق الفوز في مباراة الذهاب بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في ستاد القاهرة الدولي، وتعادل في مباراة الإياب بنتيجة هدف لكل فريق COOL KOORA.













كورة أونلاين ويحتل النادي الاهلي صدارة ترتيب الدوري الممتاز بعد فوزه في جميع المباريات التي خاضها حتى الآن في البطولة KOORA STAR وكانت آخر تلك المباريات فوز الاهلي على الزمالك بعد عدم قدوم الفريق الأبيض المباراة واعتباره منسحبا من اللقاء قبل مباريات دور الربع نهائي في بطولة دوري أبطال أفريقيا ALAHLY VS SMOUHA



