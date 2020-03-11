جوجل تجلب تعدد التواقيع لكل حساب على الـ"جي ميل"

جلبت شركة جوجل ميزة تعدد التواقيع لكل حساب على الـ "جي ميل"، وذلك لحل مشلكة التوقيع الخاص بالعمل الذي يظهر تحت رسالة شخصية، ويمكنك بهذه الميزة استخدام التوقيع المناسب لكل رسالة.





ويمكنك تفعيل عدة تواقيع عبر نسخة الويب من بريد جي مايل، من خلال الإعدادات، وبعدها من نافذة إنشاء رسالة جديدة ستجد هناك زر على شكل قلم يتيح لك إدارة واختيار التوقيع المناسب المراد إرساله مع الرسالة.





وأتاحت جوجل الميزة تدريجيًا لكافة المستخدمين حول العالم، والبداية ستكون مع مستخدمي G Suite ولاحقاً للبقية.



