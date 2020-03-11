بث مباشر مباراة الأهلي وسموحة| مشاهدة مباراة الأهلي وسموحة اليوم 11-3-2020 في الدوري المصري

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* مشاهدة مباراة سموحة والأهلي :

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يسعى الأهلي لمواصلة سلسلة انتصاراته في الدوري هذا الموسم وتحقيق الفوز السابع عشر على التوالي لمعادلة الرقم القياسي المسجل باسم النادي مع الأسطورة البرتغالية مانويل جوزيه المدير الفني السابق للمارد الأحمر وزيادة فارق النقاط مع الزمالك والذي يصل حاليًا قبل المباراة لسبعة عشر نقطة كاملة وذلك في إطار سعي الفريق لحسم بطولة الدوري العام مبكرًا.







* القنوات الناقلة للمباراة:

تنقل قناة تايم سبورت وقناة أون سبورت وقناة النيل الرياضية والقناة المصرية الفضائية بخلاف القنوات الأرضية المصرية مباراة اليوم ومباريات الدوري المصري. وإليكم ترددات القنوات الناقلة على قمر النايل سات:

- تردد قناة تايم سبورت : 11449 أفقي



معدل الترميز 27500

5/6

- تردد قناة أون سبورت : 10853 أفقي

معدل الترميز 27500

5/6

- تردد قناة النيل للرياضة : 11842 أفقي

معدل الترميز 27500

3/4

- تردد القناة المصرية الفضائية : 11765 أفقي

معدل الترميز 27500

5/6





* التشكيل المتوقع :

- من المتوقع أن يخوض الأهلي المباراة بالتشكيل التالي :-

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : علي معلول وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمد هاني

خط الوسط : أليو ديانج وعمرو السولية ورمضان صبحي

خط الهجوم : محمد مجدي قفشة وجونيور أجايي ومروان محسن





* يلا شوت بث مباشر مباراة سموحة والأهلي :

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