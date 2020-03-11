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هاشتاج "مصر أقوى من كورونا" يتصدر تويتر

الأربعاء 11/مارس/2020 - 06:56 م
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أرشيفية
أرشيفية
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تصدر هاشتاج "مصر أقوي من كورونا"، تريندات موقع التواصل الاجتماعي تويتر اليوم الأربعاء، للإشادة بالإجراءات التي اتخذتها الجهات المعنية في مصر لمواجهة أزمة فيروس كورونا.

وكانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت أن الحالات التى تحولت نتيجة تحاليلها من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا ارتفعت إلى 27 حالة سلبية اليوم، ما يعنى أن تلك الحالات الـ27 في طريقها للشفاء، وذلك بعد أن ثبتت سلبية تحاليل الفيروس معمليًا لمواطن مصرى ضمن الأربعة حالات التى تم الإعلان عن إصابتهم الاثنين الماضي.
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الكلمات المفتاحية

هاشتاج مواجهة فيروس كورونا مصر أقوي من كورونا الصحة

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