هاشتاج "مصر أقوى من كورونا" يتصدر تويتر

تصدر هاشتاج "مصر أقوي من كورونا"، تريندات موقع التواصل الاجتماعي تويتر اليوم الأربعاء، للإشادة بالإجراءات التي اتخذتها الجهات المعنية في مصر لمواجهة أزمة فيروس كورونا.



