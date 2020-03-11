لهذا السبب إليسا تطالب بإغلاق حدود لبنان

أعربت الفنانة اللبنانية إليسا، عن استيائها من فتح حدود لبنان، وطالبت بإغلاقها بسبب انتشار فيروس كورونا.



ونشرت تغريدة عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام" وكتبت "شو هالمزرعة اللي عايشين فيها نحنا؟ وقفو الطيارات من ميلانو بس احزرو شو؟ في طيارة واصلة الليلة من طهران! معقول الاستلشاء أكتر من هيك".



وأضافت "يا جماعة دول العالم المتطورة ما عم فيها تضبط كورونا كيف بدكن نعمل ونحنا مطارنا وحدودنا فلتانة؟، سكروا حدودنا".



يشار إلي أن إليسا تستعد لطرح ألبومها الجديد والذي ينتظره الجميع، حيث كانت أعلنت من قبل أنه سيكون أخر أعمالها الفنية.