تطورات جديدة في ملعب نهائي البطولة العربية



شهدت الساعات الماضية تطورات جديدة بشأن ملعب نهائي البطولة العربية للموسم الجاري.

ويسود اتجاه قوي داخل الاتحاد العربي لكرة القدم بتغيير ملعب مباراة نهائي البطولة العربية، على الرغم من الاستقرار على ملعب محمد الخامس بالمغرب، لاستضافة نهائي البطولة.

وعلم "الفجر الرياضي" أن الاتحاد العربي يفكر في نقل المباراة من المغرب، بعد قرار الدولة هناك بمنع حضور الجماهير للمباريات بسبب فيروس كورونا، فضلًا عن وجود اتجاه أخر بتأجيل مباراة النهائي إلي منتصف إبريل المقبل.

ويحسم الاتحاد العربي قراره في اجتماعه الذي سيتحدد موعده عقب انتهاء مباريات دور نصف النهائي من البطولة.