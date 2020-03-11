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منظمة الصحة العالمية تصنف فيروس كورونا بأنه وباء عالمي

الأربعاء 11/مارس/2020 - 06:38 م
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بوابة الفجر
الفجر
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أبدت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، عن قلقها الشديد لسرعة تفشي فيروس كورونا وعدم مكافحته بما يكفي.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، اليوم الأربعاء، إنه يمكن تصنيف فيروس كورونا بأنه وباء عالمي.

وأضاف المدير العام للمنظمة أن عدد الحالات خارج الصين زاد بواقع 13 ضعفا خلال الأسبوعين الأخيرين.

وأحدث فيروس كورونا (كوفيد 19) هلعا واسعا حول العالم، وسط شائعات غير دقيقة حول سبل الوقاية من العدوى التي أدت لوفاة الآلاف حتى اللحظة.


وينبه خبراء الصحة، إلى عدم جدوى كثير من الإجراءات التي يلجأ إليها الناس مثل ارتداء الكمامات، أو تناول بعض الأطعمة والنباتات كالزنجبيل والثوم.

وقال استشاري الأمراض المعدية، جهاد صالح عبد الله، في مقابلة مع "سكاي نيوز عربية"، إن ارتداء الكمامة لا يجدي نفعا، لأن الفيروس ينتقل فقط عبر الرذاذ التنفسي.

وأضاف أنه في حال كان ثمة شخص مريض فعطس أو سعل أو تحدث بصوت عال، فإن الرذاذ المتطاير منه ينتشر لمسافة متر واحد فقط.

وفضلا عن ذلك، ينتشر هذا الفيروس إذا وقع على أنف أو عين أو فم شخص مريض، أو في حال وقع على سطح معين ثم جرت ملامسته من قبل شخص سليم.
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